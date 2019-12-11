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Источник Правда.Ру

Банки спасли от вывода в "тень" около 1 трлн рублей

Экономика

В 2019-м году банки РФ спасли от вывода в теневой оборот около 880 миллиардов рублей. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По его словам, что на эти действия иногда поступают жалобы от компаний, и иногда под ними имеются основания. Но, как подчеркнул чиновник, в 60% ситуаций банки принимали грамотные решения, и отказники после или не обращались в финансовые учреждения, или старались действовать в обход запретных мер.

Кроме этого, Чиханчин отчитался об уменьшении в 14 раз количества предприятий, похожих на однодневки. Если триеия годами ранее таковых насчитывалось 1,5 миллиона, то сегодня — только 125 тысяч.

 

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