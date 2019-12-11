В МЭР считают нужным защитить доходы граждан России от кредиторов

В Министерстве экономического развития предложили установить "защищенный" от кредитных организаций уровень дохода населения в размере прожиточного минимума. Об этом журналистам рассказал представитель ведомства.

"В последнее время в СМИ появились комментарии по поводу закона, защищающего граждан с небольшими доходами от кредиторов. В связи с этим Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предлагается установить в размере прожиточного минимума. Для граждан пенсионного возраста это будет прожиточный минимум пенсионеров", — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Ранее различные издания сообщали о планах министерства по внесению в правительство двух законов, определяющих размер дохода, который должен оставаться у граждан после взимания всех долгов. А именно, говорилось о том, чтобы запретить удерживать долги с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, пособий военных пенсионеров и выплат по временной нетрудоспособности.