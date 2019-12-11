Начинающий бизнес Липецка получит поддержку

В Липецкой области начала действовать программа по наставничеству для начинающих бизнесменов.

Так, свыше 30 опытных предпринимателей Липецкой области в рамках местного проекта "Популяризация предпринимательства" примкнули к программе по наставничеству для начинающих бизнесменов. В процессе обучающего семинара рассказывалось об основных инструментах, которые окажут помощь наставникам в общении с начинающими бизнесменами. Об этом рассказали в региональном управлении по развитию малого бизнеса.

Как отметили эксперты, 80% бизнесов прекращают деятельность уже в первый год работы, если не получают поддержки. Успешные предприниматели не понаслышке знают, как трудно начинать шаги в бизнесе, и они готовы поделиться своими знаниями с новичками. По результатам обучающего семинара предприниматели выдали сертификаты и заключили с ними соглашение о наставничестве с управлением по развитию секторов малого и среднего бизнеса Липецкой области, которое выступило организатором проекта. 16 и 17 декабря наставники будут участвовать в конкурсе бизнес-идей. А уже в следующем году они будут работать с начинающими бизнесменами как в команде, так и индивидуально, рассказали представители управления.