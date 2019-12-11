Объемы онлайн-покупок с мобильных устройств выросли в 1,5 раза в России

Число онлайн-покупок со смартфона в России в текущем году увеличилось в 1,5 раза: каждый третий житель РФ приобретал вещи, используя смартфон или планшет.

Исследование базировалось на данных опроса жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек в возрасте от 16 до 55 лет. Примерно 60% респондентов среди плюсов онлайн-покупок выделили возможность сравнивать цены и приобретать товар дешевле, чем в обычном магазине. Около половины опрошенных говорят о том, что им нравится, что можно ознакомиться с отзывами и совершать покупки в любом месте и в любое время.

На какие товары растет спрос?

Повышается онлайн-спрос на товары первой необходимости. Речь идет о продукции для ухода за маленькими детьми, еде и напитках, хозтоварах, бытовой химии и посуде. В 2019 году эти группы товаров заказывали на 30% больше. Самыми низкими темпами спрос растет на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные девайсы (+9%).