Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей

С 1 января будущего года в Москве минимальный размер пенсий повысят с 17,5 тысяч до 19,5 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В прошлый раз минимальную пенсию поднимали в 2018 году — на 3 тыс руб. А 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал бюджет города на предстоящие три года, в котором долю соцрасходов повысили до 53%.

Кроме этого, документом предусматривается индексация на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, людям старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Еще установят новую ежемесячную выплату "детям войны" (жители Москвы, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года). Сумма выплаты составит 1584 рублей, что соответствует ежемесячным доплатам труженикам тыла.

Всего социальные выплаты из местного бюджета будут получать свыше трех млн жителей столицы.