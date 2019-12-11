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Источник Правда.Ру

Орешкин: инфляции в России взяться неоткуда

Экономика

Инфляция в России в 2019-м году может оказаться ниже, чем указано в скорректированном прогнозе, а в 2020-м году показатель продолжит падение и составит менее 3%. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Министр напомнил, что ранее, в конце года, рост цен прогнозировался на уровне 3,8%, в настоящее время прогноз поменялся до 3-3,1%. В I квартале, по предположению Орешкина, можно говорить о росте цен в 2,5%.

Он считает, что "инфляции просто неоткуда взяться". Вследствие ослабления потребительского кредитования сократится спрос, поэтому какие-либо источники для выхода на целевой уровень Банка России в 4% отсутствуют.

При ответе на вопрос, как долго будет длиться такая ситуация, министр предположил, что, как минимум, на протяжении нескольких кварталов. Получается, что речь идет о всем периоде 2020-го года.

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