Вторая партия «урановых хвостов» отправляется в Россию

Сегодня активисты Гринпис распространили сообщение о том, что в Россию из Германии готов отравиться второй поезд с "урановыми хвостами".

По данным экологов, в этот раз из Гронау "едет" партия из 600 тонн радиоактивных отходов, пишет ИА "Север.Реалии" со ссылкой на Рашида Алимова, сотрудника энергоотдела российского отделения Гринпис.

Кстати, изначально отправка состава была запланирована на 9 декабря, но отложена из-за протеста немецких экологов, которые, буквально, собой — как, например, девушка из Бургштайнфурта, которая свесилась с моста, чтобы остановить поезд — перекрывали железнодорожные пути перед составом.

Как сообщается, радиоактивные отходы сначала по железной дороге "доедут" до Амстердама, потом по мору — в Санкт-Петербург и далее, снова поездом — в Новоуральск, где их и будут перерабатывать. Всего, согласно заключенным контрактам, в Россию на полигоны "Росатома" будет ввезено 12 тысяч тонн гексафторида урана.

По словам Алимова, главная опасность "урановых хвостов" даже не в переработке, а в том, что они, "следуя из пункта А в пункт Б", провозятся рядом — а иногда и с заездом — с населенными пунктами.

Кстати, руководство "Росатома" и завода Уралэлектрохим в Свердловской области, который будет заниматься переработкой, утверждают, что "хвосты" вовсе не опасны. И даже наоборот — от них городу Новоуральску от них "польза будет". Какая — читайте в материале на сайте.