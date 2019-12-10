Миллиардеры нашли новый способ заработка в условиях стагнации

Богатые люди нашли новый способ хранить капитал и приумножать богатство в условиях замедления роста мировой экономики и смягчения кредитно-денежной политики центробанками разных государств, о чем сообщает Bloomberg.

Вследствие стагнации в мировой экономике регуляторы начали уменьшать процентные ставки по депозитам, постепенно доводя их до отрицательных значений. Из-за этого вклады стали невыгодными для богатых людей, поскольку при отрицательных ставках они, по сути, платят банкам за хранение своих денег.

Однако предприниматели нашли новый способ как сохранять средства и одновременно зарабатывать состояния. Они учреждают небольшие семейные инвестиционные компании для управления своими богатствами или фонды и выдают прямые кредиты рискованным предприятиям под высокие проценты.

Таким образом, миллиардеры оказывают услуги узкоспециализированным компаниям, которым банки после кризиса 2008-го года массово отказывают в кредитах, считая такие вложения весьма рискованными.