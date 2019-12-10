Европейцы проникаются все большей симпатией к интернет-магазинам

Магазины в Сети становятся все более популярными в Евросоюзе. Потребители успели оценить такие их плюсы, как возможность делать покупки в любое время и в любом месте, выбирать из более широкого ассортимента товаров, с легкостью сравнивать цены.

Наиболее выгодные для онлайн-торговли дни в году — это "чёрная пятница", а также "киберпонедельник", наступающий после нее и выдуманный, как считается, предприимчивыми маркетологами специально для сотрудников офисов, которые после онлайн-выходных возвращаются на работу и по инерции продолжают покупать уже с офисных компьютеров.

По информации Евростата, в 2018 году 60 % европейцев в возрасте от 16 до 74 лет совершали покупки в интернет-магазинах, в 2008 году аналогичный показатель равнялся только 32 %.

Мужчины, согласно данным статистики, наиболее часто покупают в Сети, хотя доля женщин выросла в два раза за минувшие десять лет (с 30 % в 2008 до 59 % в прошлом году).