Около 13 млн россиян не хотят выйти из "тени"

В России нелегально работают 13 млн человек, это 18% от всей численности рабочей силы страны. Таковыми оказались итоги исследования от компании "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Специалисты НКР провели сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в нашей стране. При этом за основу были взяты данные Федеральной налоговой службы (ФНС) о размере заработной платы, с которой уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и сведения Росстата о занятости в экономике.

"Вывод сотрудников в белую зону дает государству возможность уменьшить НДФЛ на 2%, с 13% до 11%, сохранив общий размер сборов на том же уровне. Но государство не имеет для этого ни стимулов, ни рычагов. Около 3 трлн рублей в год недополучает бюджет от неформально занятых".

При этом точная оценка рынка труда не представляется возможной: ФНС и Росстат берут за основу данные, значительно отличающиеся друг от друга.