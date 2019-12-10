В 2020 году в России подорожают авиабилеты

Сервисы по бронированию авиабилетов отметили подорожание стоимости перелетов на начало нового, 2020, года. В среднем цена увеличилась на 3-18%. И, как оказалось, это не временное повышение.

Тенденция увеличения стоимости перелетов будет наблюдаться в России на протяжении всего года. С таким предупреждением выступили представители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Связано это с тем, что компании, занимающиеся воздушными перевозками, весь 2019 год "работали себе в убыток": за 9 месяцев, к примеру, они совокупно недосчитались 9,7 млрд рублей. А общие потери авиакомпаний, подсчитали в ассоциации, за год составят примерно 40 миллиардов.

Вызваны такие колоссальные убытки тем, что аэропорты подняли на 23% стоимость обслуживания самолетов, на 18,8% выросли расходы на оплату труда сотрудников самих компаний, на 17,9% — обязательные страховки. Да и топливо подорожало "ощутимо" — на 8,8%.

А между тем, по данным АЭВТ, российские компании -авиаперевозчики до сих пор еще не получили обещанные в 2018 году в качестве компенсации за скачок цены на топливо 23 млрд рублей. "Да и предложенный правительством страны механизм демпфера по-прежнему не работает", -говорится в сообщении.

Исходя из всего этого, говорится в сообщении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, единственный возможный вариант — поднять стоимость билетов.

Но убыточность авиаперевозок — не единственная проблема, с которой столкнулись компании. Как писала "Правда.ру", в ближайшие годы им грозит серьезный кадровый голод.