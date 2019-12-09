Безработица в России сократилась за неделю

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за недельный период - с 27 ноября по 4 декабря - уменьшилось с 661,43 тысяч до 661,24 тысяч человек. Эти данные журналистам озвучили в пресс-службе Минтруда.

Указывается, что рост числа безработных на протяжении недели фиксировался в 60 регионах России. Самый большой рост отмечался в Астраханской, Вологодской, Курганской и Тамбовской областях, Ненецком АО и Еврейской АО.

Уменьшение численности нетрудоустроенных граждан зафиксировано в 22-х регионах, больше всего — в Бурятии, Дагестане, Северной Осетии и Туве.