Средняя ставка ипотеки на квартиры в новых домах в России － менее 9%

По сведениям Дом.РФ и других порталов на начало декабря 2019 года, размер средней ипотечной ставки на новостройки в топ-15 отечественных банков составляет 8,96% годовых.

С ноября 2019 года в 12 из 15 этих банков ставки на этот вид кредита были понижены.

Ключевая ставка Центробанка в настоящее время равняется 6,5% годовых, что на 1,25% меньше, чем было всего шестью месяцами ранее. Резкое падение ключевой ставки на протяжении этого года стало возможным благодаря низкому уровню инфляции, что сохраняется уже довольно долго.

На вторичном рынке средняя ставка по кредиту составляет 9,09% годовых, а для рефинансирования - 9,07% годовых. В Дом.РФ считают, что в предстоящие несколько месяцев существенное число россиян, взявших ипотеку под 10% годовых и более, обратятся в свои кредитные организации с просьбой о рефинансировании этих кредитов.

По словам экспертов, большой популярностью в настоящее время пользуется льготная ипотека для многодетных семей. Ставки по ней могут составлять от 5% годовых.