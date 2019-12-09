Южная Корея получила свыше 20 млрд долларов инвестиций в 2019 году

В этом году Южная Корея смогла достичь целевого показателя прямых зарубежных инвестиций. Об этом журналистам рассказали в министерстве торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно обнародованной информации, по данным на 2 декабря размер инвестиций в страну оценивался в 20,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что Южная Корея достигает целевого показателя в течение 5-ти лет подряд.

По словам экспертов, в первой половине 2019 года в стране отмечалось падение показателя, но со второго полугодия — увеличение. Помимо этого, в четвертом квартале этого года, благодаря реализации некоторых проектов, план по достижению 20 миллиардов прямых инвестиций получилось выполнить досрочно.