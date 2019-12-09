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Эксперт: запрет взыскания долгов с пенсий － популистская декларация

Экономика

Подготовленные в Минэкономразвития России два закона, направленные на введение запрета взыскания долгов с пенсий, абсолютно не впечатлили общественника, председателя ТСЖ "Красноармейский, 53" с Алтая Константина Емешина.

В беседе с журналистами он пояснил, что, очевидно, речь идет о "популистской декларации" и лазейке для нечистых финансовых операций под прикрытием слова "пенсионер".

"Похоже, что это является очередной "популистской декларацией" для формирования общественного мнения, что "власть проявляет заботу о пенсионерах". Но я могу привести примеры, когда пенсионеры злоупотребляют своей "беззаботностью"", — сказал Емешин.

Так, супруги пенсионного возраста решили избавиться от своего сына-пьяницы и приобрели ему квартиру. Тот, в свою очередь, взял кредит под залог этого жилья и пропил деньги. Пенсионеры взяли на себя кредит и спасли от долгов непутевого сына. Но сын продолжает злоупотреблять, рассказал общественник.

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Эксперт: запрет взыскания долгов с пенсий － популистская декларация
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