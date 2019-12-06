Безработица в Америке неожиданно поползла вниз

Уровень безработицы в Америке в ноябре упал до 3,5% со значений октября в 3,6%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики стало больше на 266 тысяч. Об этом сообщили в Минтруда США.

Опрошенные агентством Reuters эксперты дали прогноз, что безработица в Америке будет сохраняться на октябрьском уровне, а численность рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики вырастет на 186 тысяч.

Также в Минтруда США сообщили, что почасовая зарплата в стране в ноябре увеличилась более чем на 3% в годовом выражении и достигла $28,29. В месячном выражении показатель вырос на $0,07.