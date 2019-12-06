Эксперты предупредили россиян об "обмане" со стиральными порошками

Различия в составе аналогичных товаров, продаваемых в России и за границей, не следует воспринимать как намеренный обман. Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на представителя Роскачества.

По словам собеседника агентства, производителями состав товаров корректируется на основе нормативных требований конкретного государства. Так, в России и Евросоюзе требования по присутствию пестицидов и антибиотиков различные.

Отмечается, что о несоответствии продукции в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили в начале декабря. Так, шоколад Lindt, который продается в нашей стране, не соответствует аналогам из ЕС по составу органических кислот. А в порошках марок Ariel и Persil отмечаются различия по "пенообразующей способности" и "моющей способности".