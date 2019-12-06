Компания с Урала сделала из тонн несвежего мяса полуфабрикаты

Предприятие из Челябинска использовало свыше 13,5 тонн просроченного сырья для изготовления мясных полуфабрикатов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Челябинской области.

"Было установлено, что 28 ноября и 1 декабря уполномоченное лицо и аттестованный врач компании ООО "Уральская Фабрика мяса" в Челябинске, нарушив ряд статей закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов", посредством инвентаризации изменили термическое состояние и сроки годности сырья, у которого сроки хранения истекли, — пояснили в ведомстве. — В результате, сырье отправили на переработку для производства мясных полуфабрикатов для дальнейшей продажи через свои торговые точки".

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, 1 декабря была переработана баранина, срок годности которой истек еще 17 ноября. А 28 ноября — баранину, срок годности которой кончался в этот же день, 28 ноября. При этом в ведомстве сказали, что "Уральская фабрика мяса" позиционирует себя в качестве лидера оптовых продаж продукции из мяса в Уральском регионе и сообщает, что продукция на 100% соответствует нормативам ГОСТ и ТУ, а все поставки проходят полный контроль качества и сертифицируются".