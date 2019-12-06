Жительница города на Неве Любовь Догорова в этом году стала миллионером. Она выиграла в "Русском лото" 500 миллионов рублей, а недавно рассказала о своей жизни после получения столь крупной суммы, сообщает пресс-служба лотереи. Как отметила пенсионерка, деньги привнесли комфорт в быт ее семьи. Сама женщина оставила работу, купила новую квартиру и чаще стала ходить по магазинам. Кроме того, Любовь Догорова хочет в ближайшее время купить загородный дом.
"Меня устраивает уклад моей жизни, и я не хочу менять что-то кардинально. Я никогда хотела роскоши и пафоса. Быть собой, любить родных, радоваться каждому дню — все это было важно для меня всегда, те же ценности я сохранила и сейчас, — поделилась счастливая обладательница крупного выигрыша. — Конечно, материальная независимость открывает новые возможности, позволяет не переживать за будущее. За это я благодарю судьбу и лотереи", — сказала Догорова. Также жительница Питера добавила, что у нее заболел супруг, и часть выигранных денег она уже потратила на его лечение.
Догорова выиграла 500 миллионов рублей в январе 2019 года. В прямом эфире лотереи был разыгран миллиард рублей, вторая часть денег досталась жительнице Екатеринбурга.
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