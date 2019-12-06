Масштабные кражи оставили ФСБ без новых погранзастав

Офицер ФСБ Юрий Сулин оказался под следствием из-за хищения бюджетных средств, которые были выделены на строительство новых пограничных застав и постов.

Как передает Коммерсантъ, Сулина обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Согласно версии следствия, он, находясь на должности заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ, проигнорировал контроль за исполнением контрактов на возведение объектов в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)". Этот документ предусматривал траты в 134 миллиарда рублей на строительство погранпереходов, застав и постов для пограничной службы ФСБ.

По данным следователей, УКС выплатило частным компаниям 658 миллионов рублей за работы, которые так и не завершились, либо переплатило подрядчикам. Но сейчас у следствия отсутствуют доказательства, что он получал откаты от подрядчиков.

Согласно расчетам, если строительство одной заставы обходится приблизительно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничная служба лишилась двух новых объектов, пояснил источник издания.