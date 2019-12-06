Сахар из отходов начнут производить в Белгородской области

Одно из самых крупных в России производств по дешугаризации мелассы запущено в Белгородской области. Данной технологией предусматривается получение сахарного сиропа и иных компонентов из отходов сахарного производства. Это уже третий завод в стране, работающий на основе американской технологии, рассказали в пресс-служба губернатора и правительства региона.

Производство открыли на Чернянском сахарном заводе, который входит в состав ГК "Русагро". Инвестиции в проект составили 5,7 млрд рублей, создано около 60 новых рабочих мест. Мелассу будут подготавливать, далее разделять при помощи ионообменных смол, выпаривать — и все это в авторежиме. В итоге получится сахарный сироп, который затем переработают в сахар, бетаин для реализации по патентной технологии, и обессахаренную мелассу, используемую для удобрений.