Одно из самых крупных в России производств по дешугаризации мелассы запущено в Белгородской области. Данной технологией предусматривается получение сахарного сиропа и иных компонентов из отходов сахарного производства. Это уже третий завод в стране, работающий на основе американской технологии, рассказали в пресс-служба губернатора и правительства региона.
Производство открыли на Чернянском сахарном заводе, который входит в состав ГК "Русагро". Инвестиции в проект составили 5,7 млрд рублей, создано около 60 новых рабочих мест. Мелассу будут подготавливать, далее разделять при помощи ионообменных смол, выпаривать — и все это в авторежиме. В итоге получится сахарный сироп, который затем переработают в сахар, бетаин для реализации по патентной технологии, и обессахаренную мелассу, используемую для удобрений.
"Предприятие XXI века, обладающие всеми признаками инновационного производства. Оно, по сути, функционирует на отходах сахарной промышленности — мелассе, которой в РФ производят в огромных объемах. Ее перерабатывают в тот же сахар и другие продукты, востребованные на отечественном и международном рынках", — рассказал на открытии линии глава Белгородской области Евгений Савченко.
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