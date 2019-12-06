Новак: цены на нефть будут стабильными в 2020 году

Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует, что в 2020-м году роста цен на бензин в стране не будет. Он полагает, что политика правительства, нацеленная на стабилизацию стоимости топлива, принесла положительные результаты, и теперь ничего критического не случится.
"Не сомневаемся, что положение дел с ценами на топливо будет стабильным в течение всего будущего года с учетом планового роста инфляции", — заявил Новак.
Также министр добавил, что благоприятная ситуация с нефтяными ценами сложилась только благодаря "демпфирующему механизму", действующему в рамках налогового маневра в отечественной нефтяной отрасли.
Кроме этого, руководитель ведомства считает, что внутренний рынок России, как и сейчас, сохранит нечувствительность к резкому подорожанию нефти, если оно будет иметь место.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.