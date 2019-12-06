Новак: цены на нефть будут стабильными в 2020 году

Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует, что в 2020-м году роста цен на бензин в стране не будет. Он полагает, что политика правительства, нацеленная на стабилизацию стоимости топлива, принесла положительные результаты, и теперь ничего критического не случится.

"Не сомневаемся, что положение дел с ценами на топливо будет стабильным в течение всего будущего года с учетом планового роста инфляции", — заявил Новак.

Также министр добавил, что благоприятная ситуация с нефтяными ценами сложилась только благодаря "демпфирующему механизму", действующему в рамках налогового маневра в отечественной нефтяной отрасли.

Кроме этого, руководитель ведомства считает, что внутренний рынок России, как и сейчас, сохранит нечувствительность к резкому подорожанию нефти, если оно будет иметь место.