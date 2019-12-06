Таможенная служба РФ предупредила сегодня тех, кто совершает покупки в зарубежных магазинах через интернет о том, что в следующем году, уже с 1 января, получать заказы придется по новым правилам.
И если сегодня ввозить (при посредстве почтовой службы) на территорию страны товары "личного пользования" можно весом до 31 кг и стоимостью до 500 евро, то после того, как пробьют куранты, за заказ дороже 200 евро придется доплачивать 15% от стоимости товара. Каждый лишний килограмм "удорожаться" будет на 2 евро.
Однако, если товар вам не приедет, а прилетит, то изменения правил его не коснутся.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.