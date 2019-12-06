Таможня предупредила любителей заграничных распродаж о новых правилах

Таможенная служба РФ предупредила сегодня тех, кто совершает покупки в зарубежных магазинах через интернет о том, что в следующем году, уже с 1 января, получать заказы придется по новым правилам.

И если сегодня ввозить (при посредстве почтовой службы) на территорию страны товары "личного пользования" можно весом до 31 кг и стоимостью до 500 евро, то после того, как пробьют куранты, за заказ дороже 200 евро придется доплачивать 15% от стоимости товара. Каждый лишний килограмм "удорожаться" будет на 2 евро.

Однако, если товар вам не приедет, а прилетит, то изменения правил его не коснутся.