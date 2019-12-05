Медведев: нужно стимулировать рост экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост экономики следует несколько подтолкнуть, для чего нужно снизить административные барьеры, улучшить деловой климат и наблюдать за рынком труда. Помимо этого, в предстоящие годы из ФНБ могут выделить 1 трлн рублей на инвестпроекты.

Ранее Медведев, подводя экономические итоги уходящего, заявлял, что максимальный ожидаемый рост ВВП в 2019 году — от 1,3 до 1,5%.

"Рост и правда есть, но он не такой высокий, как требуется, о чем этом говорил президент, об этом мы говорили и в правительстве, поэтому нужно этот рост немного подстегнуть… Мы выделили несколько направлений, которые включили в специальное поручение, которое я подписал, и которое касается ускорения роста", — сказал Медведев на ежегодном итоговом интервью сегодня, 5 декабря.

Как подчеркнул премьер, в первую очередь следует снизить административные барьеры, которых в последние годы было создано много.