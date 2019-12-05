Эксперты: икра и красная рыба не подорожают к Новому году

Стоимость красной рыбы и икры перед Новым годом будет стабильной из-за крупного улова. Об этом 5 декабря представителям СМИ рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

И красная рыба, и икра, сказал он, произведены "с большим достатком". При этом торговля может преподнести неожиданности, добавил Шестаков.

Сейчас ситуация на рыбном рынке нормальная, вылов лососевых был большим. Для неурожайного года объемы вылова стали рекордными и составили 500 тысяч тонн. Этот результат является третьим за всю историю лососевой путины, уточнил глава ведомства.