Оптовые цены на гречневую крупу в России после некоторого падения на прошедшей неделе снова пошли вверх, говорится в материалах компании "ПроЗерно". Аналогичное произошло с ценами на рис и пшено.
Генеральный директор в Институт аграрного маркетинга Елена Борисовна Тюрина в эксклюзивном комментарии для Правда.Ру пояснила причины этой ситуации. Эксперт сказала, что с гречкой рост цен был ожидаем.
Это связано с сокращением валовых сборов где-то на 20%. И особенно — с неурожаем в Алтайском крае, где производится половина от всего объема гречки в стране.
"Также 2 фактора сыграло — это сокращение посевных площадей под гречкой и достаточно низкая урожайность. На самом деле это ожидаемо, предсказуемо. Когда мы мониторим ситуацию с уборкой урожая, мы уже понимаем, что цены будут расти. Мы уже об этом говорили где-то месяца два назад. Было понятно, что цены на гречку будут расти" — пояснила эксперт.
Кроме этого, Елена Тюрина добавила, что рост оптовых цен на крупы вызовет их подорожание в рознице.
"Там отложенный эффект идет. Где-то недели 2-3, как правило. Цены на гречку растут уже давно, начиная с сентября-октября оптовые. Поэтому, я думаю, что в рознице она должна тоже подорожать", — пояснила руководитель Института.
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