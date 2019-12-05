В России подорожали гречка и пшено

Оптовые цены на гречневую крупу в России после некоторого падения на прошедшей неделе снова пошли вверх, говорится в материалах компании "ПроЗерно". Аналогичное произошло с ценами на рис и пшено.

Генеральный директор в Институт аграрного маркетинга Елена Борисовна Тюрина в эксклюзивном комментарии для Правда.Ру пояснила причины этой ситуации. Эксперт сказала, что с гречкой рост цен был ожидаем.

Это связано с сокращением валовых сборов где-то на 20%. И особенно — с неурожаем в Алтайском крае, где производится половина от всего объема гречки в стране.

"Также 2 фактора сыграло — это сокращение посевных площадей под гречкой и достаточно низкая урожайность. На самом деле это ожидаемо, предсказуемо. Когда мы мониторим ситуацию с уборкой урожая, мы уже понимаем, что цены будут расти. Мы уже об этом говорили где-то месяца два назад. Было понятно, что цены на гречку будут расти" — пояснила эксперт.

Кроме этого, Елена Тюрина добавила, что рост оптовых цен на крупы вызовет их подорожание в рознице.