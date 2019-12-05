ЦБ: условия для смягчения кредитно-денежной политики отсутствуют

Сейчас в российской экономике не сформировались условия для смягчения денежно-кредитной политики. Причиной для ее проведения может выступить устойчивое отклонение инфляции от цели Банка России вниз на всем прогнозном горизонте.

Об этом в интервью информагентству РИА Новости рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин.

"Это будет зависеть от развития ситуации в экономике и эволюции прогноза. Если сформируются условия, при которых мы будем наблюдать, что на прогнозном горизонте уровень инфляции устойчиво отклоняется от поставленной нами цели вниз, то это станет основанием для рассмотрения целесообразности проведения мягкой денежно-кредитной политики. Но сегодня этих условий в экономике не наблюдается", — пояснил Заботкин.

Напомним, регулятор в октябре понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, где рассмотрят вопрос по поводу уровня ключевой ставки, назначили на 13 декабря текущего года.