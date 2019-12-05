В Якутии работница почты полгода крала деньги из кассы

В Якутии будут судить оператора отделения почты в Усть-Майском районе. Женщина обвиняется в хищениях денег из кассы.

В процессе расследования было выявлено, что оператор с начала этого года в течение пяти месяцев присваивала из кассы отделения часть выручки.

Согласно данным прокуратуры, для сокрытия воровства женщина изготавливала поддельные документы, в частности расходный кассовый ордер о передаче средств в банк. В результате, у нее получилось присвоить 190 тысяч рублей.

Прокурором было утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.