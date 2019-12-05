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Источник Правда.Ру

«Турецкий поток»: Путин недоволен, Болгария оправдывается

Экономика » Сырье » Газ

Вчера во время пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Сербии Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые дал жесткую оценку действиям Болгарии, которая "затягивает работы по строительству "своего" участка "Турецкого потока".

Российский лидер сказал, что "руководство страны специально всячески затягивает строительство", и добавил: "если они не хотят сотрудничать, мы воспользуемся другими возможностями для реализации проекта на европейском юге". И напомнил, что София уже сорвала однажды стройку газопровода "Южный поток". А сейчас, видимо, уже забыла, как настойчиво просила о включении Болгарии в проект.

Напомним, что свой участок газопровода, состоящий из двух "ниток": одна для Турции, вторая — для Болгарии, Венгрии и Сербии — "Газпром" по дну Черного моря уже протянул.

Бойко Борисов, президент Болгарии, поспешил оправдаться. Он сказал, что вины Софии в задержке строительства нет. "Происходит это из-за обязательных процедур Евросоюза, которые очень долго согласовывались. Но сейчас мы уже строим. Примерно по 5 км в день", — поясняет Борисов.

Как следует из материала телеканала BTV, в эфире которого болгарский президент отвечал на критику Путина, он рассчитывает, что газопровод заработает к концу 2020 года. И Болгария убедит Россию в своей надежности, как транзитера российского газа.

Темы болгария бойко борисов строительство владимир путин "турецкий поток"
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