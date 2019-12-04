Киров потратит на украшение города к Новому году более 14 млн рублей

В Департаменте городского хозяйства администрации Кирова выбрали подрядчика для оформления городка на Театральной площади к новогодним праздникам. Так, весь требуемый объем работ будет выполнен за 13,983 млн рублей, при начальной цене закупки в 14,054 млн рублей.

Как передает ИА REGNUM, в соответствии с размещенными на портале госзакупок документами, подрядчик обязуется не только установить и починить все необходимое оборудование до 21 декабря текущего года, но и провести демонтаж новогодних конструкций до 1 марта будущего года.

Этот контракт будет профинансирован из местного бюджета — по муниципальной программе "Охрана окружающей среды и благоустройство города".