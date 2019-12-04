В Кирове 6% трудящихся имеют вторую работу

В Кировской области примерно 604 тысяч граждан заняты трудовой деятельностью, из них свыше 33 тысяч трудились в двух местах. Такие данные приводятся Кировстатом по результатам по итогам первых трех кварталов 2019 года.

Согласно данным ведомства, за девятимесячный период численность рабочей силы в области составляла почти 635 тысяч человек, в том числе 603,8 тысяч человек были официально трудоустроены, а чуть более 31 тысячи. человек — не имели рабочего места или занятия, которое бы приносило им доход.

Вместе с основной работой ряд жителей имели дополнительный источник доходов. Около 6% (или 33,3 тысяч человек) занятых трудились на 2-х и более работах. Другие 15 тысяч человек находились в поисках подработки, из них 4,6 тысяч нашли место. На выполнение дополнительной работы в среднем один гражданин тратил немногим более 12 часов в неделю.