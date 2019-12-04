Росстат: средняя пенсия неработающего пенсионера составит 16,4 тысяч

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие 3 года. Как указывается на сайте ПФР, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. При этом уточняется что индексация намечена на 1 января, то есть на месяц раньше срока, который определяет закон о страховых пенсиях.

В 2020-м году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров увеличится до 16 400 рублей. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут выплачивать 46,5 и 39,9 тысяч рублей соответственно в виде двух пенсий и социальных выплат повышенного размера.

Пенсии по государственному обеспечению планируют повысить на 7% с 1 апреля следующего года. Кроме этого, в бюджете учли выплаты сельским пенсионерам, которые отдали труду на селе не меньше 30 лет, а также новые льготы по досрочному выходу на пенсию, возобновление ежегодно проводимой индексации маткапитала по уровню инфляции, а также повышенный размер компенсационной выплаты в сумме 10 тысяч рублей в месяц родителям и опекунам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья.