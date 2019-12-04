Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Эксперты вынесли неутешительный вердикт российским конфетам-батончикам
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
Rinspeed анонсиловал беспилотный автомобиль со сменными кузовами
Для помощи «тайской пленнице» из Питера запустили сбор денег
Жители Санкт-Петербурга активно скупают дубленки и пуховики
Овечкин заступился за партнера по "Вашингтону" и полез в драку
Источник Правда.Ру

Эксперты вынесли неутешительный вердикт российским конфетам-батончикам

Экономика

Экспертным центром Союза потребителей "Росконтроль" было проведено исследование конфет "Батончик" известных российских брендов и выбраны лучшие из них.

Так, экспертами была проверена продукция 5-ти марок — Confashion, "Рот Фронт", "Ваш выбор / Родные напевы", "Кондитерская фабрика Пермская", "Ореховая роща". Цена каждого продукта составляет максимум 328 рублей за килограмм.

Как оказалось, в каждом из исследованных образцов содержание транс-изомеров жирных кислот оказалось существенно выше, чем указано в действующем в России регламенте (2%).

Кроме этого, продукция многих марок оказалась несвежей — с истекшими сроками годности.

В результате, ни одна марка не прошла тестирование на 100%. Конфетами удовлетворительного качества эксперты признали только Confashion и "Рот Фронт".

конфеты качество батончики исследование
Актуальная аналитика
Власть
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
Природа
Норвегия: экологические разрывы королевства
Семья
Чем вреден закон о семейном насилии
Последние материалы
Норвегия: экологические разрывы королевства
Фергюсон резко ответил на вопрос о возможной отмене боя с Хабибом
Эксперты вынесли неутешительный вердикт российским конфетам-батончикам
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
Rinspeed анонсиловал беспилотный автомобиль со сменными кузовами
Для помощи «тайской пленнице» из Питера запустили сбор денег
Жители Санкт-Петербурга активно скупают дубленки и пуховики
Чем вреден закон о семейном насилии
Овечкин заступился за партнера по "Вашингтону" и полез в драку
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Соломон Соловьев Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
США выступают за отстранение России от участия в "группе восьми"
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Солдат-срочник умер на второй день службы
Сбербанк запланировал продажу сети магазинов Pandora
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украинский эксперт обвинил в оглуплении украинцев царскую Россию и СССР
Украинский эксперт обвинил в оглуплении украинцев царскую Россию и СССР
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
В России появилась новая сексуальная ориентация
Пьяный депутат с липовой корочкой катался по Пензе
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Коммунисты: США развалит Китай методами, обкатанными на СССР
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
Народ в Молдавии пока не выиграл
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ