Эксперты вынесли неутешительный вердикт российским конфетам-батончикам

Экспертным центром Союза потребителей "Росконтроль" было проведено исследование конфет "Батончик" известных российских брендов и выбраны лучшие из них.

Так, экспертами была проверена продукция 5-ти марок — Confashion, "Рот Фронт", "Ваш выбор / Родные напевы", "Кондитерская фабрика Пермская", "Ореховая роща". Цена каждого продукта составляет максимум 328 рублей за килограмм.

Как оказалось, в каждом из исследованных образцов содержание транс-изомеров жирных кислот оказалось существенно выше, чем указано в действующем в России регламенте (2%).

Кроме этого, продукция многих марок оказалась несвежей — с истекшими сроками годности.

В результате, ни одна марка не прошла тестирование на 100%. Конфетами удовлетворительного качества эксперты признали только Confashion и "Рот Фронт".