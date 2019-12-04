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Источник Правда.Ру

Эксперты: россияне необъективно оценивают свое материальное положение

Экономика

Категории жителей РФ, считающих себя очень бедными, и тех, кто является таковыми в действительности, почти не пересекаются. Такие выводы сделала эксперт Высшей школы экономики Екатерина Слободенюк в своем исследовании глубокой бедности в нашей стране.

Как передает Коммерсантъ, основой для ее исследования выступили данные мониторингового проекта "Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах" от Института социологии РАН 2018 года. Объективно очень бедными в этом исследовании считаются те, кто проживает в домохозяйствах с доходом меньше 7,5 тыс. руб. (0,5 медианного значения в целом в России).

Субъективную глубокую бедность оценивали по 2-м вопросам — о субъективной оценке своего материального благополучия и своего места в иерархии статусных позиций в социуме.

Объективно бедные, по результатам опроса, составили чуть более 8% населения РФ, субъективно бедные — 4%.

При этом зона пересечения этих двух категорий составила всего 0,6% от всего российского населения. Причем в составе всех объективно бедных только 7,4% относят себя к таковым. В числе же тех, кто посчитал себя бедным, по всей России только 15% объективно относятся к этой категории.

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