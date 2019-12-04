В Москве полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи денег со счета пожилого гражданина.
Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отделение полиции обратился 83-летний пенсионер, сообщивший о пропаже восьми миллионов рублей с его банковского счета.
Как выяснилось, к этому преступлению причастна сотрудница банка и ее сын. Используя свое служебное положение, мошенница через автоматизированную систему поменяла владельца расчетного счета на другого человека, но обналичить деньги не успела.
В ходе обыска по месту жительства у задержанных нашли деньги в размере 7,5 миллионов рублей, происхождение которых следствию еще придется установить.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. В настоящее время против задержанных избрана санкция в виде домашнего ареста.
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