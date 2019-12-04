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Источник Правда.Ру

Брокеры-мошенники обманули жителя Якутска более чем на 2 млн рублей

Экономика

В погоне за легкими деньгами 54-летний житель Нерюнгри (Якутия) стал добычей злоумышленников. Всего он перевел на счета "брокеров" свыше 2,4 млн рублей.

Согласно данным МВД Якутии, обратившийся за помощью в отдел полиции мужчина рассказал, что доверился мошенникам, но понял это слишком поздно.

"Потерпевшему в телефонной беседе якобы сотрудница брокерской компании предложила торговлю на бирже. Речь шла о покупке-продажи нефти и золота и получении с этого быстрой прибыли. Мужчина согласился и перевел полмиллиона рублей", — пояснили в полиции.

"Брокер" в течение какого-то времени проводила сделки, выманивал у якутчанина еще разные суммы и, в итоге, сказала, что операции прошли успешно — средства она поместила в банковскую ячейку. Но для получения денег следует оплатить 13% банковской комиссии за перевод на карту, а это 485 тысяч рублей.

Ничего не подозревающий "торговец нефтью" перевел требуемую сумму, но далее ему сказали, что нужно заплатить еще 315 тысяч рублей за вывод денег с банковской ячейки. И только в этот момент мужчина осознал, что попался на уловки злоумышленников. Через такие "брокерские торги" он потерял более 2, 4 миллионов рублей. При этом средства были им взяты в кредит.

 

 

Темы брокер деньги якутия мошенничество
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