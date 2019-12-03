Компании России накапливают все больше долгов перед сотрудниками

Объем просроченная задолженности по заработной плате в России в октябре вырос на 3,3% в годовом выражении и по данным на 1 ноября достиг 2 млрд 638 млн рублей. Эти цифры приводятся в обнародованном 3 декабря докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

В документе указывается, что из общего размера просроченной задолженности 605 млн рублей (23%) приходится на долги, которые сохранились с 2018 года, 658 млн рублей (24,9%) — с 2017 года и более ранние годы.

Отмечается, что к началу ноября текущего года просроченная задолженность по зарплатам отсутствовала в 9-ти субъектах РФ. За месячный период показатель сократился в 35 регионах, а в 31 субъекте - вырос.