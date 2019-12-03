Сбербанк запланировал продажу сети магазинов Pandora

Сбербанк России планирует в будущем продать "ПанКлуб", который владеет франшизой ювелирной сети Pandora в РФ. Об этом представителям СМИ рассказал вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров "Сбербанк инвестиции" Оскар Рацин.

"Компания "ПанКлуб", выступающая дистрибьютором по франшизе Pandora, сети ювелирных украшений, перешла во владение Сбербанка. Но для нас эта активность — не главная. Наша цель состоит в развитии компании и в продаже ее в будущем", — уточнил он.

Как передает РИА Новости, Сбербанк в 2014 году купил 35% кипрской Panclub, а остальные 65% получил в 2015 году за долги. Компании принадлежит ЗАО "ПанКлуб", владеющий франшизой датской ювелирной сети Pandora в РФ.