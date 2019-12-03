Россияне терпимо относятся к страховым махинациям

Страховое мошенничество в России не воспринимается гражданами как преступление — решаясь на него, люди стремятся таким образом улучшить свою финансовую ситуацию и оправдывают себя тем, что "так делают все". Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Самое тревожное, что страховое мошенничество сейчас превратилось в самый массовый вид правонарушений, который социумом не воспринимается как преступление. Это, безусловно, является проблемой, и главным образом она связана с тем, что наш социальный проект ОСАГО, который обязателем, нашими гражданами воспринимается в негативном ключе", — пояснил Ефремов на конференции "Барьер-2019".

По словам Ефремова, преступления в сфере страхования во многом связаны с недоверчивым отношением людей к страховым компаниям. Так, например, по информации НАФИ, проводившем исследование в июле 2017 года, страховщикам доверяло 35% граждан. А по результатам исследования ЦБ РФ в текущем году — только четверть опрошенных.