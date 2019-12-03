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Источник Правда.Ру

Эксперт дал комментарий по дефициту бюджета ПФР на 2020 год

Экономика

Бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год утвержден с дефицитом 118,4 млрд рублей, на 2021 год — 28,5 млрд рублей. Но, как прогнозируют некоторые эксперты, в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в размере 18,5 миллиарда рублей.

Как пояснил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в эксклюзивном комментарии для Правда.Ру, то, что принимается каждый раз в качестве бюджета с профицитом и дефицитом, это не должно никого запутывать, потому что это не более, чем бухгалтерская штука.

"Иногда это больше, иногда это меньше. Это все по большому счету для финансовой устойчивости Пенсионного фонда несущественно. И образуется это в связи с определенными траекториями индексаций, определенными траекториями материнского капитала. Вот это все не должно никого смущать. Потому что даже если существует некий, он на самом деле достаточно небольшой — больше сотни миллиардов чуть-чуть, просто сейчас не помню, но это всегда покрывается затем дополнительным трансфертом из федерального бюджета. И Пенсионный фонд свои обязательства выполняет", - уточнил эксперт.

Также Никита Масленников считает, что проблема состоит в том, что на ближайшие 2 года трансферт в бюджет Пенсионного фонда России, после которого, после трансферта формируется бюджет с дефицитом или профицитом, составляет ежегодно примерно около 3,2 триллионов рублей.

"Связано это с тем, что расходы Пенсионного фонда и по пенсиям, и по материнскому капиталу, и по ряду других вещей, не только страховая, а социальная на них во многом, то это связано с тем, что просто не собираются должным образом страховые взносы. Потому что у нас достаточно большая категория самозанятых, которые только-только сейчас начинают легализоваться, у них полное право платить или не платить. Но у нас еще достаточно высокая неформальная занятость" —, пояснил экономист.

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