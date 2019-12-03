Эксперты назвали способ меньше платить за ЖКХ

Уменьшить размер платы за услуги ЖКХ можно, если получится доказать, что решение о ее повышении приняли незаконно. Об этом "Российской газете" рассказала Светлана Разворотнева из "ЖКХ Контроля".

В редакцию "РГ" обратилась жительница города Владимир Валентина Михайловна. Она спросила, правомерным ли было, что в октябре ее УК на 37% повысила тариф на содержание жилого помещения.

Издание переадресовало этот вопрос Светлане Разворотневой — исполнительному директору некоммерческой организации "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль"".

Эксперт пояснила, что собственниками самостоятельно утверждаются тарифы на жилищные услуги, а если они по определенным причинам не сделали этого, то этим вопросом занимается орган местного самоуправления.

Разворотнева посоветовала жительнице Владимира направить в местную администрацию письменный запрос о том, кем было принято такое решение и не в обход ли собственников это было сделано.

Если окажется, что решение приняли местные власти, то можно организовать общее собрание собственников и принять иное, а если оно было принято УК и без утверждения собственников — следует обратиться в Госжилинспекцию и также организовать собрание и ввести свой тариф.