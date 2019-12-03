Магазины "переезжают" из центра на окраины

Коммерческая недвижимость продолжает стремиться к децентрализации. Спрос арендаторов помещений стрит-ритейла смещается к удаленным районам, которые в настоящее время показывают рост арендных ставок.

При этом компании, которые строят торговые центры, все чаще переходят к небольшим локальным объектам.

Отмечается, что на офисном рынке главный рост цен происходит в регионах, а объекты в Москве, наоборот, теряют в стоимости.

Как передает Коммерсантъ, максимальное снижение доли пустующих площадей в сегменте стрит-ритейла в 2019 году в столице показал Кутузовский проспект, где уровень вакантности составил 21,6%, уменьшившись за год на 3,6%.

По расчетам аналитиков, снижение показателя для всех крупных магистралей зафиксировано на уровне 1,1%. Существенно больше арендаторов стало и на Садовом кольце, где вакантность за годовой период упала на 1,5%, до 10,4%. При этом доля пустых помещений на пешеходных улицах в Москве увеличилась на 1,5%, до 3,4%.