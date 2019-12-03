Школьница из Омска соблазнила и обокрала строителя

В городе Омск в полицию обратился 34-летний строитель. Мужчина заявил, что у него украли деньги с банковской карты после того, как он познакомился в кафе с двумя девушками.

Как передает Om1.ru, мужчина познакомился с девушками 25 и 16 лет. Школьница в открытую флиртовала с новым знакомым. В процессе беседы омич рассказал новым знакомым, что у него простой пин-код у банковской карты и даже назвал его.

Возвратившись домой, мужчина обнаружил, что его карта пропала. После ему пришло смс-сообщение из банка о снятии наличных в размере 6 тысяч 821 рубля. По факту произошедшего мужчина написал заявление в полицию, девушки были задержаны, против них возбудили уголовное дело. Обеих до суда отпустили под подписку о невыезде.