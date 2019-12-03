Россияне купили автомобилей на 2 трлн рублей в 2019 году

По результатам 10-ти месяцев 2019 года на приобретение новых легковых машин автолюбители России потратили 2 трлн 038 млрд рублей. Эти цифры на 6% превышают аналогичные показатели за 2018-й год. Об этом передает аналитическое агентство "Автостат".

Первое место по числу реализованных новых легковушек в РФ занял бренд KIA (Южная Корея). На покупку машин этой компании наши соотечественники потратили 255 млрд рублей — на 10% больше, чем за январь-октябрь минувшего года.

Вторую строчку данного рейтинга занимает компания Toyota из Японии. Ее продукция обошлась россиянам в 212 млрд рублей, рост продаж в сравнении с прошлым годом составил 1%. Российская Lada с показателем в 186 млрд рублей оказалась только на 3-й позиции. С января по октябрь текущего года дилеры тольяттинского предприятия продали на 9% больше автомобилей, чем годом ранее.

На 4-й и 5-й позициях соответственно продукция компаний Hyundai (182 млрд рублей) и Mercedes-Benz (149 млрд рублей).