Средний россиянин потратит на новогодний стол 10 тысяч рублей

Большая часть россиян планирует отмечать Новый год в кругу семьи и в среднем потратят на приобретение продуктов питания для новогоднего стола 10 тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании Nielsen.

Главным образом, к празднику россияне покупают овощи и фрукты (93% респондентов), сыр (89%), мясо, рыбу и птицу (87%) и мясные продукты (81%).

Из напитков наиболее популярным оказалось шампанское и игристые вина (84%), обычное вино покупают 59%, водку — 40%. Среди безалкогольных напитков самым большим спросом пользуются соки, газированные напитки и минеральная вода. Пик покупательской активности россиян традиционно придется 24-28 декабря, считают эксперты.

Также, по выводам исследователей, в 2019 году жители РФ планируют потратить на подарки для себя почти в два раза больше, чем на презенты для близких. За подарок любимому человеку наши соотечественники готовы в среднем отдать примерно 6 тысяч рублей — такую же сумму респонденты называли и в 2018-м году.

В текущем году 30 и 31 декабря выпадают на будни. Новогодние праздники в 2020-м году начинаются 1 января и будут идти до 8 января включительно.