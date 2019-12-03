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ОПЕК: скоро придет конец "золотой добыче" сланцевой нефти

Экономика

Министры Организации стран — экспортеров нефти полагают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в Америке завершился. Об этом передает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК.

Как считают члены организации, в будущем году рост добычи сланцевой нефти в США замедлится в сравнении с 2018-м годом.

Аналогичной оценки, как указывает источник, придерживаются и нефтяные трейдеры. Так, эксперты Vitol Group прогнозируют, что добыча нефти в Америке в период с декабря текущего года по декабрь следующего года увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки, если сравнивать с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.

При этом, как подчеркивают аналитики, замедление роста — вовсе не его отсутствие. В то время как независимые компании США, занимающиеся добычей сланцевой нефти, объявили о сокращении расходов, крупные игроки, очевидно, продолжат усиливать ее производство, предполагают в информагентстве.

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