Самая дорогая арендная "однушка" в Москве стоит 600 тысяч рублей

Самая дорогая однокомнатная квартира на рынке аренды российской столицы предлагается за 600 тысяч рублей. На площади в 250 "квадратов" хватила места даже для организации танцевального зала, где стены обшиты шелком.

Квартира находится на первом этаже дома по улице Косыгина, что недалеко от станции метрополитена "Воробьевы горы".

На втором месте рейтинга оказалась "однушка" за 200 тысяч рублей в месяц в элитном доме рядом с метро "Полежаевская". Площадь жилья достигает 110 "квадратов", в квартире авторский дизайн, предметы мебели и бытовая техника высочайшего качества.

Замыкает топ-3 самых дорогих предложений по аренде — однокомнатная квартира на 40 этаже 60-этажного небоскреба "Империя" в ММДЦ "Москва-сити". Квартира в два уровня с общим метраж ом в 50 квадратных метров. Объект можно арендовать за 150 тысяч рублей в месяц.