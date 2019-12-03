Лекарства в России выросли в цене на 7%

В октябре 2019 года средняя цена на лекарств в России впервые превысила значение в 200 рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост достиг 6,9%. Об этом передают "Известия", со ссылкой на информацию от аналитической компании DSM Group.

Руководитель DSM Group Сергей Шуляк объясняет рост показателя тем, что поменялись предпочтения покупателей. Он рассказал, что наши сограждане все чаще отказываются от недорогих медикаментов, поскольку они устарели и малоэффективны.

Также эксперт добавил, что ряд потребителей старается сэкономить, приобретая упаковки большего объема. Такая запасливость граждан также увеличивает сумму среднего чека.