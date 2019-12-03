Эксперты: инвесторы вряд ли заработают в 2020 году

Будущий год для финрынков может оказаться очень непростым. Инвесторам вряд ли удастся заработать много денег, но возможности для этого все же есть.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что ожидаемое в 2020-м году ускорение мировой экономики обеспечит инвесторам отдачу ниже среднего. Речь идет об инструментах с фиксированной доходностью, валютах и сырье.

Также вполне вероятно, что облигации развитых рынков будут отставать. Так, JPMorgan прогнозируются убытки в однозначных величинах, аналогичные потери, возможно, принесет и сырье. При этом инвесторы смогут заработать на других видах активов, но не в том же объеме, который, как правило, фиксируется при восстановлении экономики, отметили аналитики банка.

Облигации компаний инвестиционного уровня, размеры премий по которым уже низкие, обеспечат доход в однозначных величинах, а отдача от высокодоходных бондов Америки и корпоративных облигаций развивающихся государств будет 5-9%, ожидают в JPMorgan.