ОПЕК: «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершается

Эксперты стран-участниц ОПЕК сошлись во мнении, что США подходит к логическому завершению своего "золотого века" в добыче сланцевой нефти.

Уже в следующем году, по расчетам энергетиков, добыча "сланцевого золота" в Штатах заметно сократится. Но передышки в череде "организованных" проблем министры стран ОПЕК не предвидят, поскольку вырастет добыча "обычной", черной нефти сразу в целом ряде стран. Например, в Норвегии и Бразилии.

Все это, как уверены нефтяные трейдеры, "ударит по карману" крупнейших экспортеров. Так как цена на "черное золото" будет снижаться пропорционально росту объема добычи, т. е. предложения.

Кстати, в октябре именно это послужило одной из причин, по которой аналитики Всемирного банка предсказали замедление темпов роста российской экономики.